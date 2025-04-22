Чета Дадаевых — первые из Туркменистана, кто окончил магистратуру по японскому языку в Университете Цукубы

Преподаватели японского языка из Туркменистана, семейная чета Дадаевых — Эсенмырат и Майса — успешно завершили обучение в магистратуре по программе «Международное и высшее японоязычное образование» в Университете Цукубы.

Семейная пара работает в Инженерно-технологическом университете имени Огуз хана в Ашхабаде и проводит исследования, связанные с преподаванием и изучением японского языка.

Они стали первыми представителями Туркменистана, успешно завершившими обучение в магистратуре по данному направлению в Японии.

В данное время Дадаевы продолжают обучение на уровне докторантуры, планируя исследовать методику преподавания японского языка, отвечающую потребностям современной эпохи, писать научные работы и продолжить свою профессиональную карьеру в Туркменистане.