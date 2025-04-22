Туркменистан провел деловой форум в Турции по привлечению инвестиций

В городе Афьон-Карахисар состоялся туркмено-турецкий деловой форум «Туркменистан и Турция: современные направления экономического сотрудничества», организованный посольством Туркменистана в Турции, сообщила пресс-служба туркменской дипмиссии.

Мероприятие, прошедшее в здании Союза торгово-промышленных палат и бирж города, собрало более 100 руководителей турецких компаний и представителей негосударственного сектора с целью раскрытия инвестиционного потенциала Туркменистана.

В своем выступлении Посол Туркменистана в Турции Мекан Ишангулыев подчеркнул, что страна проявляет ответственный подход к развитию международного торгового партнерства, основанного на принципах взаимного уважения, равноправия и доверия.

На форуме было отмечено, что Туркменистан активно поддерживает развитие частного сектора и привлечение иностранных инвестиций, предоставляя различные льготы и благоприятные условия для ведения бизнеса. Отдельно подчеркивалась приверженность страны внедрению экологически чистых и зеленых технологий во всех секторах экономики.

Участники обсудили перспективные сферы для турецких инвестиций, включая нефтегазохимическую отрасль, агропромышленный комплекс, транспортно-логистический сектор, телекоммуникационные и информационные технологии. В ходе форума был продемонстрирован видеоролик об инвестиционном потенциале Туркменистана.

В рамках визита в Афьон-Карахисар туркменская делегация также провела серию встреч с руководством региона. Посол Ишангулыев встретился с главой Администрации города Куброй Гуран Йигитбашымом для обсуждения сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и образовательной сферах.

Состоялись также переговоры с директором региональной промышленной зоны Бекиром Ешилайом о перспективных направлениях двусторонних отношений в сферах торговли и инвестиций.

Дополнительно посол провел встречи с ректорами двух местных университетов – Мехметом Каракашом из университета Коджатепе и Нуруллахом Окумушом из Медицинского университета Афьон-Карахисара, на которых обсуждались вопросы укрепления сотрудничества в сфере образования, науки и культуры, а также расширения партнерства между учебными заведениями двух стран.