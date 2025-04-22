Сборная Туркменистана по хоккею стартует на ЧМ-2025 матчем против Боснии и Герцеговины

Сборная Туркменистана по хоккею сегодня проведет свой первый матч на чемпионате мира 2025 года в третьем по силе дивизионе группы «А» против команды Боснии и Герцеговины. Встреча состоится на ледовой арене Стамбула и начнется в 18:30 по ашхабадскому времени.

Турнир в третьем дивизионе группы «А» проходит с 21 по 27 апреля в Стамбуле. Помимо туркменских хоккеистов и сборной Боснии и Герцеговины, в соревнованиях принимают участие команды ЮАР, Люксембурга, Кыргызстана и хозяева льда – сборная Турции.

Согласно расписанию турнира, туркменская команда проведет свой второй матч против сборной Турции 22 апреля в 22:00 по ашхабадскому времени.

Затем последуют встречи с Люксембургом (24 апреля, 15:00), Кыргызстаном (25 апреля, 15:00) и ЮАР (27 апреля, 18:30).