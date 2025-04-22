Президент Туркменистана провел рабочее совещание с хякимами велаятов

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел рабочее совещание по цифровой системе, на котором обсуждались текущие сезонные сельскохозяйственные работы и меры по предотвращению пожаров в условиях потепления климата. В совещании приняли участие заместитель председателя Кабинета Министров Тангрыгулы Атахаллыев и хякимы велаятов, сообщает электронная газета «Нейтральный Туркменистан».

Вице-премьер Атахаллыев доложил о ходе сельскохозяйственных кампаний в стране. В настоящее время продолжается уход за посевами пшеницы согласно агротехническим нормам, а также организованно ведется посевная хлопчатника. На полях, где сев завершен, проводится полив, а на площадях с появившимися всходами осуществляется междурядная обработка.

Также было отмечено, что на сельхозугодьях велаятов ведется уход за картофелем, овощебахчевыми и другими продовольственными культурами. Продолжается работа по уходу за шелкопрядом для обеспечения сырьем профильных предприятий страны.

Особое внимание на совещании было уделено противопожарным мерам. В связи с потеплением климата Атахаллыев сообщил о действиях, предпринимаемых для предотвращения пожаров на территориях лесных массивов, пастбищ и сельхозугодий.

Подводя итоги совещания, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность соблюдения агротехнических норм и полноценного использования современной техники для повышения эффективности сельхозпроизводства. Он поручил держать под постоянным контролем ход текущих сельхозкампаний и обеспечить строгое соблюдение правил пожарной безопасности.

Также глава государства дал ряд поручений по проведению на высоком уровне культурно-массовых мероприятий в регионах по случаю Национального праздника туркменского скакуна.