Президент Туркменистана выразил соболезнования в связи со смертью папы Римского Франциска

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил соболезнования камерленго Святой Римской церкви кардиналу Кевину Джозефу Фарреллу в связи с кончиной Его Святейшества папы Франциска, сообщает электронная газета «Нейтральный Туркменистан».

«Большие усилия Папы Франциска по установлению доброжелательных отношений между религиями и укреплению мира, спокойствия и единства во всём мире навечно останутся в памяти всех народов», – отмечается в послании главы государства.

Президент Туркменистана выразил искреннее сочувствие и слова поддержки Католической общине в это трудное время.