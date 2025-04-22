Мир заиграет новыми красками: учёные открыли новый цвет «Оло»

Группа ученых разработала технологию, позволяющую человеческому глазу воспринимать совершенно новый цвет – необычайно насыщенный сине-зелёный оттенок, не имеющий аналогов в повседневном опыте. Названный «Оло», этот цвет стал предметом оживлённых дискуссий в научном сообществе относительно того, можно ли действительно классифицировать его как новый цвет, сообщает «МИР 24» со ссылкой на IFL Science.

Ученые утверждают, что «Оло» обладает беспрецедентным уровнем насыщенности, хотя и остаётся в пределах сине-зелёного спектра. Люди, которым довелось увидеть этот цветовой феномен, описывают его как неестественно яркий и совершенно отличный от любых других цветов, встречающихся в обычной жизни.

По словам участников экспериментов, при наблюдении на нейтральном сером фоне «Оло» воспринимается как сине-зелёный оттенок с уникальной, невиданной ранее интенсивностью.

Испытуемые характеризовали «Оло» как «бирюзовый», «зелёный», «сине-зеленоватый» или «зеленоватый с синим оттенком». Они единодушно оценили его насыщенность максимальным баллом – 4 из 4, тогда как почти монохроматические цвета аналогичных оттенков получили оценку лишь 2,9.

Учёные из Калифорнийского университета в Беркли применили лазерную систему Oz для избирательной стимуляции исключительно M-колбочек. Это позволило испытуемым увидеть «сине-зелёный оттенок невероятной насыщенности».