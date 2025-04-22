В Туркменистане прошли командные соревнования по робототехнике

В Международном университете нефти и газа имени Ягшигельды Какаева в Ашхабаде 19 апреля состоялось командное соревнование по робототехнике, организованное Министерством образования Туркменистана. В мероприятии приняли участие 85 молодых конструкторов, объединенных в 52 команды в двух возрастных категориях, которые продемонстрировали навыки создания роботов для прохождения сложной трассы с выполнением специальных заданий.

Участники соревнования разрабатывали роботов на базе платформ Arduino и Makeblock. Каждый робот должен был преодолеть трассу, следуя по черной линии на светлом поле, и выполнить ряд технических задач: включить освещение в туннеле, пройти повороты различной сложности, остановиться перед шлагбаумом и продолжить движение после его открытия, обнаружить и потушить пламя свечи, а также издать звуковой сигнал при наезде на пунктирную линию.

В старшей возрастной категории (от 13 лет) победу одержала команда Образовательного центра робототехники и программирования Имдатбот в составе Лейсан Джумагельдиевой, Эмира Джапарова и Шамухаммета Кулиева, преодолевшая трассу за 20,10 секунды и набравшая максимально возможные 100 баллов. В младшей категории (до 12 лет) лучший результат показал Селим Бегмурадов из учебного центра Erjeller, также набравший 100 баллов с временем прохождения 25,32 секунды.

По мнению организаторов, усложнённый регламент повысил уровень проектов и навыки инженерного творчества у молодежи Туркменистана.