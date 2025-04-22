В Ашхабаде состоялся первый Фестиваль финансовых услуг FinFest Turkmenistan 2025

В Ашхабаде 19 апреля состоялся первый Фестиваль финансовых услуг FinFest Turkmenistan 2025, организаторами которого выступили ХО «Финансовый центр Ygtybarly» и ХО «Açyk ýürek» при поддержке Союза экономистов Туркменистана.

Динамично прошедший форум, организованный с целью повышения финансовой грамотности населения и популяризации современных финансовых инструментов, стал отличной площадкой для обсуждения актуальных трендов и демонстрации новейших достижений в области финансовых услуг и продуктов в Туркменистане, сообщил корреспондент Тurkmenportal.

Среди гостей фестиваля было немало специалистов различных финансовых направлений, предпринимателей, а также представителей общественного сектора, блоггеров.

Фестиваль объединил собой ведущих экспертов финансовых институтов, страховых, оценочных, аудиторских, брокерских и технологических компаний.

Фестиваль прошёл в формате финансовой ярмарки, предоставив участникам уникальную возможность напрямую пообщаться с представителями финансовых учреждений, задать вопросы и получить консультации по самым актуальным темам — от открытия банковских продуктов до инвестиций в фондовый рынок. Особое внимание в рамках фестиваля было уделено женщинам-предпринимателям.

В рамках фестиваля были представлены презентации на такие темы, как: «Психология финансового поведения» (Ольга Чарыева, ХО «Açyk ýürek»), «Проблематика кредитования МСП со стороны МФИ» (Сергей Минеев, Nexia Turkmenistan), «Рынок ценных бумаг Туркменистана» (Нурмырат Аннамурадов, АОЗТ «Ашхабадская фондовая биржа»), «Как технологии помогают развивать рынок инвестиций в Туркменистане» (Чары Файзуллаев, компания «Эмели Акыл», «Не лицензионная программа – скрытая угроза для бизнеса» (Максат Аннаев, коммерческий директор ХО «Ак сахыпа»), «Квалификация бухгалтера: ваш ключ к финансовой стабильности» (Реджепова Джерен, аудитор, директор ХО «Ширгази») и другие.

В ходе панельной дискуссии, которую модерировал руководитель ХО «Финансовый центр Ygtybarly» эксперт по финансовым и банковским услугам Недир Агабаев, с участием экспертов были обсуждены насущные проблемы развития финансовой грамотности населения, а также нынешнее состояние и перспективы развития сферы финансовых услуг и технологий в стране. В качестве экспертов в дискуссии участвовали: генеральный директор Ашхабадской фондовой биржи Мырат Сапаров, директор компании «Делалат» Бахар Кепбанова, генеральный директор «Ынамлы эксперт» Мерген Ходжиев, генеральный директор «Hazar Ätiýaçlandyryş» Мая Казакова, Представитель АКБ «Рысгал» Джумадурды Союнов, руководитель проекта «Герекли» Перхат Ниязгылыджов.

Гости фестиваля также смогли поучаствовать в конкурсе по финансовой грамотности и стать счастливыми обладателями полезных призов от компаний, осуществляющих финансовые услуги.

Подводя итоги фестиваля, организаторы и участники форума сошлись во мнении, что подобные дискуссионные площадки не только способствуют обмену лучшим опытом и информацией, но также мотивируют на новые достижения, открывают перспективы к сотрудничеству.

Ольга Чарыева, директор ХО «Açyk ýürek» отметила:

«Миссия «Açyk ýürek» – создавать такое диалоговое пространство, где разные точки зрения становятся основой для новых возможностей и решений. Судя по обратной связи от аудитории, нам удалось сделать первый финансовый фестиваль площадкой, которая открыла широкой общественности информационный доступ к трендам в финансовой сфере. И это только начало!

Недир Агабаев, директор ХО «Финансовый центр Ygtybarly», являющийся автором идеи проведения FinFest Turkmenistan, подчеркнул: