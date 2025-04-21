Tesla урезает производство Cybertruck из-за крайне слабых продаж

Tesla сокращает производство электрических пикапов Cybertruck на своём заводе в Остине, штат Техас. Компания пошла на такой шаг из-за низкого спроса в Северной Америке и регуляторных ограничений за её пределами.

Сокращение выпуска началось в декабре прошлого года, сообщили Business Insider источники, знакомые с производственными процессами компании.

Некоторые линии сборки Cybertruck работают с минимальной загрузкой. Часть сотрудников, ранее занятых на производстве пикапов, переведена на сборку кроссоверов Model Y на том же заводе. В отдельных случаях численность персонала на линиях Cybertruck сократилась более чем вдвое. Свободные места на парковке для сотрудников завода в Остине также указывают на перераспределение кадров.

По данным аналитиков Cox Automotive, в первом квартале 2025 года Tesla продала 6406 пикапов Cybertruck — вдвое меньше, чем в предыдущем квартале. Хотя перед началом производства Илон Маск заявлял о более чем 1 млн предварительных заказов, данные отзывной кампании от 20 марта 2025 года показывают, что выпущено не более 50 000 машин.

В апреле Tesla представила самую доступную версию Cybertruck с задним приводом за $70 000. Несмотря на сокращение производства, Илон Маск обещает удвоить выпуск электромобилей в США в ближайшие два года. С февраля компания также проводит сокращение персонала на производстве, но его масштабы пока не так велики.