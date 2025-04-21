Mercedes-Benz представил лимитированный G-Class в стиле 1980-х: он стоит €178 000

Mercedes-Benz представил лимитированную серию внедорожника G-Class под названием Stronger Than The 1980s. Модель вдохновлена культовым W460, выпускавшимся с 1979 года.

Всего будет выпущено 460 автомобилей, каждый из которых сочетает ретро-стиль и передовые технологии. Цена в Европе начинается от 178 000 евро, поставки запланированы на конец 2025 года.

Кузов доступен в трёх исторических цветах: зелёном, кремовом и песочном. Дизайн дополняют оранжевые поворотники, чёрные элементы отделки, пятиспицевые диски и винтажные логотипы Mercedes-Benz. Опционально предлагается экспедиционный багажник. На кузове размещён значок с силуэтом горы Шокль — полигона для испытаний G-Class.

Интерьер выполнен из чёрной кожи и серо-синей ткани с эмблемами спецсерии. Каждый автомобиль отмечен табличкой с надписью «# из 460», подчёркивающей эксклюзивность.

Покупателям доступны два двигателя: турбодизель G 450d мощностью 362 л.с. или бензиновый G 500 мощностью 443 л.с. Оба оснащены 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.



