Kia представила электроседан EV4 с дальностью хода до 531 км

На автосалоне в Нью-Йорке Kia представила глобальную версию электроседана EV4. Это четырёхдверная модель, созданная для конкуренции с Tesla Model 3.

Дизайн EV4 выполнен в духе EV6 и EV9, но отличается более спортивными чертами. У автомобиля вертикальные фары с пиксельной оптикой, линия крыши-фастбека и двухсекционный спойлер. В зависимости от комплектации устанавливаются 17- или 19-дюймовые колёса.

Салон оформлен в минималистичном стиле. Центральный блок объединяет два 12,3-дюймовых экрана и один 5-дюймовый — для управления климатом. Поддерживаются Apple CarPlay, Android Auto и OTA-обновления. Также есть голосовой помощник, двухзонный климат-контроль, вентиляция и подогрев сидений, подогрев руля.

EV4 построен на платформе E-GMP с 400-вольтовой архитектурой. Все версии — с передним приводом и электромотором на 204 л.с. Запас хода — от 378 до 531 км.

Продажи в Европе начнутся в конце 2025 года, в США — в начале 2026-го. Цены пока не объявлены.