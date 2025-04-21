Фестиваль военной песни в честь 80-летия победы прошел в туркмено-российской школе в Ашхабаде

В Совместной туркмено-российской школе имени А.С. Пушкина в Ашхабаде состоялся фестиваль военной песни, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие организовано в рамках цикла школьных событий, посвященных юбилейной дате.

Учащиеся младших классов представили композиции военных лет, включая «Письмо солдату», «Не забывайте», «Белые шарики» и другие.

«Мы были впечатлены тем, насколько ответственно и серьезно наши дети относятся к этой дате, с каким трепетом они берегут и помнят историю», – заявила заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Елена Тер-Семёнова.

Особое внимание зрителей привлек танцевальный номер, подготовленный учениками 3-го «А» класса. «Я им объясняла, что вы уходите на фронт. Не знаю, вернетесь, не вернетесь… А вас должен беречь ангел. Вот эти девочки – это наши ангелы. Они сделают все для того, чтобы вы были живы. Это мы постарались показать», – рассказала классный руководитель Елена Пассюк.

По ее словам, в создании номера принимали участие не только педагоги, но и сами дети.

«Даже можно сказать, что это не только моё творчество и Эрики Мамедовны, руководителя танцевального ансамбля «Калинка», но и класс тоже помогал. Мальчишки прочувствовали», – отметила Пассюк.

Фестиваль продолжает серию мероприятий к 80-летию Победы. В образовательном учреждении готовится парад среди учащихся 9-10 классов с демонстрацией строевой подготовки. Традиционно 8 мая в школе состоится концерт, посвященный памяти павших, в частности пионеров-героев.

Для учеников 5-6 классов будут организованы тематические локации, где они пройдут по «тропам войны», посетят штаб главнокомандующего, военный госпиталь, полевую кухню и примут участие в исполнении песен на привале.

В ходе мероприятия первый секретарь посольства РФ в Ашхабаде, представитель Россотрудничества Юлия Зайцева вручила ветерану Великой Отечественной войны Сергею Агамяну юбилейную монету и часы в честь 80-летия Победы.

Стоит отметить, что в боевых действиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов принимали участие 300 тысяч туркменистанцев, 130 тысяч из них были отмечены орденами и медалями, 104 человека удостоены звания Героя Советского Союза, 15 стали полными кавалерами ордена Славы.