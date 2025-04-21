Тайваньский бренд анонсировал первую складную электронную книгу с гибким дисплеем

Тайваньская компания Readmoo анонсировала mooInk V — первую в мире складную электронную книгу с цветным дисплеем E-Ink, готовую к массовому производству. На разработку устройства ушло девять лет, отмечает The Verge.

Экран выдерживает до 200 000 сгибаний.

В раскрытом виде mooInk V оснащена 8-дюймовым сенсорным экраном на базе технологии E-Ink Gallery 3. Он отображает более 50 000 оттенков при плотности 300 ppi. Для сравнения, стандартные цветные ридеры, такие как Kindle Colorsoft, используют панель Kaleido 3 с 4096 оттенками.



Корпус устройства выполнен из легкого алюмо-магниевого сплава, а вес составляет 225 г — чуть больше, чем у обычного Kindle. Конструкция позволяет раскрывать ридер под углом 90°, как книгу, или полностью распрямлять для чтения. Полностью закрытым устройство не становится: у сгиба остается небольшой зазор, чтобы снизить нагрузку на хрупкий дисплей.

Цена и дата выхода mooInk V пока не объявлены. Но ридер уже вызвал большой интерес, став первым шагом к новому формату электронных книг с гибкими экранами.