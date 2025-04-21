Огулджахан Атабаева дала интервью телеканалу «Аль-Арабия»

Вице-президент по лечебной деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаева встретилась с делегацией телеканала «Аль-Арабия» в городе Аркадаг и дала интервью для многомиллионной аудитории этого СМИ, сообщает МИЦ Туркменистана.

Делегацию телеканала возглавил главный ведущий Ризван Хан. В ходе встречи представители телеканала были ознакомлены с основными направлениями работы Фонда и выразили высокую оценку его деятельности.

Огулджахан Атабаева в своем выступлении отметила, что эффективная работа Фонда обеспечивается благодаря поддержке Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

По информации источника, интервью с вице-президентом Фонда выйдет в эфир телеканала «Аль-Арабия» в ближайшие дни.