На севере Туркменистана успешно завершена посадка лука, картофеля и капусты

В Дашогузском велаяте Туркменистана успешно завершена посадка лука, картофеля и капусты.

В целом, по региону в ходе весенней кампании картофель высажен на 8800 гектарах, лук – на 2200 гектарах, капуста – на 385 гектарах, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Так, например, в этрапе Шават картофель размещён почти на двух тысячах гектарах, а лук – на 490 гектарах. Кроме того, на 50 гектарах успешно проведена посадка капусты,

В оптимальные сроки эти культуры высажены и в Болдумсазском этрапе — одном из крупных производителей этих овощей в регионе.

В настоящее время аграрии велаята высокими темпами ведут посадку и других видов овощей, бахчевых культур.