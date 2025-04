До One UI 8 обновятся более 50 смартфонов и планшетов Samsung: вот полный список

Samsung недавно представила прошивку One UI 7 с функциями искусственного интеллекта Galaxy AI, развертывание которой началось в апреле. Теперь южнокорейский техногигант готовит One UI 8.0 на базе Android 16. Портал Sammobile опубликовал список моделей, основанный на политике обновлений Samsung. В перечень вошли свыше 50 смартфонов и планшетов.

Обновление One UI 8.0 станет доступно для следующих моделей:

Смартфоны Galaxy S : Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S24 Ultra, S24+, S24, S24 FE, S23 Ultra, S23+, S23, S23 FE, S22 Ultra, S22+, S22, S21 FE.

: Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S24 Ultra, S24+, S24, S24 FE, S23 Ultra, S23+, S23, S23 FE, S22 Ultra, S22+, S22, S21 FE. Смартфоны Galaxy Z : Galaxy Z Fold6, Z Fold5, Z Flip6, Z Flip5, Z Fold4, Z Flip4, Z Fold Special Edition.

: Galaxy Z Fold6, Z Fold5, Z Flip6, Z Flip5, Z Fold4, Z Flip4, Z Fold Special Edition. Смартфоны Galaxy A : Galaxy A73, A56, A55, A54, A53, A36, A35, A34, A33, A25, A24, A23, A15 (LTE+5G), A14 (LTE+5G), A16 (LTE+5G), A06.

: Galaxy A73, A56, A55, A54, A53, A36, A35, A34, A33, A25, A24, A23, A15 (LTE+5G), A14 (LTE+5G), A16 (LTE+5G), A06. Смартфоны Galaxy F : Galaxy F55, F54, F34, F16, F15, F06.

: Galaxy F55, F54, F34, F16, F15, F06. Смартфоны Galaxy M : Galaxy M56, M55s, M55, M54, M34, M53, M33, M16, M15, M06.

: Galaxy M56, M55s, M55, M54, M34, M53, M33, M16, M15, M06. Планшеты Galaxy Tab: Galaxy Tab S10+, S10 Ultra, S10 FE, S10 FE+, S9 FE, S9 FE+, S9 Ultra (Wi-Fi/5G), S9 Ultra (Wi-Fi/5G), S9+ (Wi-Fi/5G), S9 (Wi-Fi/5G), S8 Ultra (Wi-Fi/5G), S8+ (Wi-Fi/5G), S8 (Wi-Fi/5G), A9, A9+.

По данным Sammobile, One UI 8 будет небольшим обновлением, направленным на доработку функций One UI 7. Ожидаемая дата релиза — конец июля или начало августа 2025 года.

Развертывание One UI 7 на Android 15 продолжится до лета, при этом флагманские устройства обновятся в апреле, а остальные — в мае-июне.