В Китае готовятся запустить сервис летающих такси по доступной цене уже в этом году

Китайская компания EHang получила разрешение властей на запуск летающих такси. К концу 2025 года она планирует начать авиаэкскурсии в двух городах – Гуанчжоу и Хэфэе.

Стоимость билетов, по словам представителей компании, будет доступной для большинства людей.

EHang будет использовать электролеты EH216-S, которые вмещают двух пассажиров. Управление полностью автоматизировано, участие человека не требуется. Аппараты могут преодолевать до 30 км и оснащены системами безопасности, обеспечивающими плавную посадку даже при неисправности двигателей.

«Такой вид передвижения рассчитан на массового потребителя, поэтому цены будут ориентированы на широкие слои публики», – заявил вице-президент EHang Хэ Тианьсин в интервью Nikkei Asian Review.

Билеты будут продаваться через специальную сеть, но точные цены пока не объявлены.

EHang с ноября 2024 года проводит пробные полеты в Таиланде. Местные власти поддерживают идею запуска летающих такси, и компания особенно рассчитывает на этот рынок.

EHang стремится стать первой в мире компанией, запустившей коммерческие летающие такси. Однако конкуренция растет. Американская Joby Aviation также планирует начать перевозки в Дубае к концу этого года. В Японии компании, использующие электролеты Joby, намерены запустить услуги через два года, а стартап SkyDrive — к 2028 году.