В Ашхабаде прошли межведомственные консультации по климатическому субсидированию с участием представителей государственных учреждений, общественных объединений и частного сектора.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», обсуждались механизмы инвестиционных стратегий для агроинноваций и современных экологичных технологий в процессе адаптации к последствиям изменения климата.

Встреча была организована Министерством охраны окружающей среды Туркменистана и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) в рамках проекта по содействию готовности и подготовке платформы сотрудничества с Зелёным климатическим фондом, его название «Повышение потенциала Туркменистана для доступа к климатическому финансированию через наращивание потенциала и стратегические рамки».

В ходе встречи были представлены обзорные презентации о деятельности Туркменистана при участии международных организаций в области адаптации экономики к трансформации климатической обстановки.

В ходе работы в группах выявлен приоритетный перечень устойчивых к изменению климата технологий, потребности в их финансовой поддержке, принципы работы инвесторов, включая Зелёный климатический фонд.

Также в ходе встречи затрагивались вопросы укрепления партнёрских отношений между государственными учреждениями, организациями по развитию, частными инвесторами, необходимости комплексного подхода.