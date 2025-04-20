Телеканал «Türkmenistan Sport» покажет матчи европейских чемпионатов

Телеканал «Türkmenistan Sport» покажет матчи европейских чемпионатов

Телеканал «Türkmenistan Sport» проведет прямые трансляции нескольких футбольных матчей из топовых европейских чемпионатов.

Расписание трансляций на сегодня:

  • 17:00 – Чемпионат Испании (La Liga): «Райо Вальекано» – «Валенсия»
  • 19:15 – Чемпионат Испании (La Liga): «Барселона» – «Сельта»
  • 21:30 – Чемпионат Англии (Премьер-лига): «Астон Вилла» – «Ньюкасл Юнайтед»
  • 23:55 – Чемпионат Испании (La Liga): «Лас-Пальмас» – «Атлетико Мадрид»

Любители футбола смогут насладиться играми испанской Ла Лиги и английской Премьер-лиги в прямом эфире.