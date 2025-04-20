Телеканал «Türkmenistan Sport» покажет матчи европейских чемпионатов
Телеканал «Türkmenistan Sport» проведет прямые трансляции нескольких футбольных матчей из топовых европейских чемпионатов.
Расписание трансляций на сегодня:
- 17:00 – Чемпионат Испании (La Liga): «Райо Вальекано» – «Валенсия»
- 19:15 – Чемпионат Испании (La Liga): «Барселона» – «Сельта»
- 21:30 – Чемпионат Англии (Премьер-лига): «Астон Вилла» – «Ньюкасл Юнайтед»
- 23:55 – Чемпионат Испании (La Liga): «Лас-Пальмас» – «Атлетико Мадрид»
Любители футбола смогут насладиться играми испанской Ла Лиги и английской Премьер-лиги в прямом эфире.