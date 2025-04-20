Посольство Туркменистана в Турции организовало конференцию в городе Афьон-Карахисар

Вчера в городе Афьон-Карахисар Посольство Туркменистана в Турции организовало научно-практическую конференцию «30-летие статуса постоянного нейтралитета Туркменистана: отношения между Туркменистаном и Турецкой Республикой».

Мероприятие прошло в сотрудничестве с Университетом Афьон Коджатепе, сообщает МИД Туркменистана.

В конференции приняли участие глава Администрации города Афьон-Карахисар Кюбра Гюран Йигитбаши, ректор Университета Афьон Коджатепе Мехмет Каракаш, а также представители общественно-политических организаций, творческого и научного сообщества Турции, студенческая молодёжь и представители СМИ.

В своих выступлениях участники конференции отметили, что конструктивный внешнеполитический курс Туркменистана и выдвигаемые Президентом Сердаром Бердымухамедовым созидательные инициативы обретают широкую поддержку на мировой арене. Подтверждением тому служит принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюций «Международный год мира и доверия, 2025 год» и «Постоянный нейтралитет Туркменистана».

Было констатировано, что нейтральный Туркменистан вносит весомый вклад в упрочение мира и безопасности в регионе и мире, укрепление взаимопонимания, дружественных и доверительных отношений между государствами и народами, при этом содействуя достижению Целей устойчивого развития.

В завершение конференции участникам был продемонстрирован видеоролик, посвященный постоянному нейтралитету Туркменистана, отмечает источник.