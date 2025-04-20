Посольство Туркменистана в Бишкеке провело круглый стол

Посольство Туркменистана в Бишкеке провело 17 апреля круглый стол, приуроченный к Международному году мира и доверия и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

Как сообщает МИД Туркменистана, мероприятие прошло в Кыргызском национальном университете имени Ж. Баласагына, в нем приняли участие преподаватели и студенты данного вуза, а также учёные из университета Турецкой Республики, подключившиеся в формате видеоконференции.ъ

В ходе круглого стола говорилось о значимости провозглашения 2025 года «Международным годом мира и доверия» по инициативе Туркменистана. Отдельно была подчеркнута политика открытых дверей, последовательно реализуемая Туркменистаном.

Особое внимание было уделено мероприятиям, проводимым на высоком и высшем уровнях в честь 30-летия нейтралитета Туркменистана, запланированным в течение года.

В рамках мероприятия был продемонстрирован видеоролик, отражающий высокие достижения Туркменистана на международной арене, а также организована выставка, знакомившая участников с богатым культурным наследием туркменского народа, отмечает источник.