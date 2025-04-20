На TEIF 2025 обсудят цифровизацию энергетики и международное сотрудничество

В конце апреля в Куала-Лумпуре состоится Туркменский энергетический инвестиционный форум (TEIF 2025), который станет платформой для обсуждения ключевых направлений развития энергетического сектора и международного сотрудничества.

Программа форума охватит несколько стратегических тем. Участники рассмотрят вопросы глубокой переработки природного газа и развития газохимической отрасли, включая производство водорода и экологически чистого топлива. Особое внимание будет уделено экспорту продукции с высокой добавленной стоимостью.

Важным направлением дискуссий станет цифровая трансформация энергетического сектора. Эксперты обсудят внедрение блокчейн-технологий в логистике и применение искусственного интеллекта в промышленных процессах.

В фокусе внимания также окажутся инфраструктурные мегапроекты, включая модернизацию морских портов, развитие «зеленых» логистических коридоров и использование спутниковых телекоммуникаций в энергетике и транспорте.

Участники форума рассмотрят перспективы электроэнергетической интеграции в Азии, развитие проекта газопровода ТАПИ и создание региональных транспортно-энергетических хабов. Кроме того, будут предложены инвестиционные стратегии в сферах IT, транспорта и устойчивого развития городов.