Гуманоидные роботы впервые приняли участие в полумарафоне в Китае

В Китае состоялся первый полумарафон с участием человекоподобных роботов. Мероприятие в Пекине собрало около 12 тысяч обычных бегунов и более 20 роботизированных участников, которые преодолевали классическую полумарафонскую дистанцию в 21 километр, сообщает Mail.ru со ссылкой на Life.ru.

Лидером среди роботов стал «Тяньгун 1.2 max» — гуманоидная машина высотой 1,8 метра и массой 52 килограмма. Несмотря на падение во время забега, потребовавшее вмешательства, робот финишировал со временем 2 часа 40 минут.

Среди людей лучшие результаты показали атлеты из Эфиопии: мужчина с результатом 1 час 2 минуты и женщина с временем 1 час 11 минут.

Роботы соревновались по отдельной трассе, не пересекаясь с людьми. Машины значительно различались по габаритам: весом от 17 до 88 килограммов и ростом от 75 сантиметров до 1,8 метра. Один из участников — робот «Сунъянь дунли — N2» (рост 1,2 метра, вес 30 кг) — поддерживал среднюю скорость 8,28 км/ч на протяжении забега.