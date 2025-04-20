В Туркменистане состоится заседание комиссии по эффективности научных исследований

На состоявшемся в пятницу заседании Правительства на рассмотрение Президента Туркменистана было представлено предложение о проведении заседания Межотраслевой комиссии по обеспечению эффективности научных исследований в Туркменистане.

Предложение было представлено вице-премьером Б.Ораздурдыевой, которая доложила о ведущейся работе по развитию в стране химической науки и технологий, сообщает ТДХ.

В настоящее время учёные Института химии Академии наук Туркменистана совместно с министерствами и отраслевыми ведомствами ведут разработки инновационных технологий по производству экологически чистой, конкурентоспособной на мировом рынке продукции.

Разработки проводятся в соответствии с «Государственной программой комплексного развития химической науки и технологий в Туркменистане на 2021–2025 годы». В результате в производство последовательно внедряются передовые методы и современные технологии.

Заслушав отчёт, глава государства отметил, что в стране создаются все условия для развития и совершенствования сферы науки, повышения результативности научных исследований. Сделав акцент на важности дальнейшего внедрения результатов научных исследований в производство, Президент Сердар Бердымухамедов поручил вице-премьеру организованно провести заседание Межотраслевой комиссии по обеспечению эффективности научных исследований в Туркменистане.