В Туркменистане разрабатывают систему электронного межведомственного обмена

Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана М. Чакыев доложил на очередном заседании Кабинета Министров о ходе создания системы межведомственного электронно-информационного обмена в рамках реализации Государственной программы развития цифровой экономики, сообщает TDH.

По словам главы ведомства, агентство «Türkmenaragatnaşyk» проводит необходимую работу для внедрения системы, которая обеспечит широкий доступ к информации и увеличит количество электронных услуг, доступных гражданам страны. В связи с этим на рассмотрение президента было представлено соответствующее предложение.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, заслушав отчет, подчеркнул важность последовательного развития цифровой экономики, перехода всех отраслей на цифровую систему и широкого внедрения инновационных технологий в производство. Главе Агентства было поручено продолжить эффективную работу в данном направлении.