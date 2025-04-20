В Туркменистане подвела итоги V Открытая международная математическая олимпиада

В столице Туркменистана подвела итоги V Открытая международная математическая олимпиада (ОМОУС-2025), которая проходила в течение пяти дней в Международном университете гуманитарных наук и развития.

В конкурсе приняли участие более 130 студентов из высших учебных заведений России, Узбекистана, Объединенных Арабских Эмиратов, Индонезии, Ирана, Индии, Румынии и Польши, а также около 400 студентов из Туркменистана.

По итогам олимпиады высокие результаты показали туркменские студенты, завоевав в общей сложности 201 медаль, в том числе 182 — в личном и 19 — командном зачетах.

В индивидуальных видах соревнований они завоевали 35 золотых, 59 серебряных и 88 бронзовых медалей. В командном зачете завоеваны 2 золотые, 3 серебряные и 14 бронзовых медалей.

Участники из Узбекистана завоевали 66 медалей в личном зачете и 11 — в командном. Молодежь, представляющая высшие учебные заведения Российской Федерации, завоевала 39 медалей в личном зачете и 5 — медалей в командном.

Школьники из Объединенных Арабских Эмиратов, впервые принявшие участие в этой олимпиаде, завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Аналогично по одной бронзовой медали завоевали студенты из Индонезии, Индии, Польши и Румынии.