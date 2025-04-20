В Туркменистане начато первое производство каменной бумаги

В Ахалском велаяте запущено первое в Туркменистане производство каменной бумаги. Инновационный продукт выпускает хозяйственное общество «Derýa ýoly» под брендом «Ekoston» в этрапе Ак бугдай, сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

Мощность нового предприятия составляет 5500 тонн экологичной бумаги в год. Продукция уже привлекла внимание на выставке, прошедшей в честь 17-летия Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Каменная бумага производится из кальцита и полимеров без добавления пластификаторов и других токсичных веществ. В отличие от традиционной бумаги из древесины, ее производство не требует вырубки деревьев, воды и не сопровождается выбросами загрязняющих веществ.

Материал обладает уникальными свойствами: водонепроницаемостью, устойчивостью к разрыву, защитой от насекомых и возможностью прямого контакта с пищевыми продуктами. Из каменной бумаги изготавливают тетради, альбомы, конверты, открытки, печатные материалы, одноразовую посуду и упаковочные пакеты.

Экологичность материала подтверждается способностью к разложению: при добавлении большого количества неорганического минерального порошка бумага разлагается на составляющие элементы через 10-12 месяцев под воздействием солнца и дождя.

Начальник производственного цеха «Derýa ýoly» Агамырат Бабаев отметил, что предприятие вносит значительный вклад в программу импортозамещения, реализуемую в соответствии с экономической стратегией президента Сердара Бердымухамедова.