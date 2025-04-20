Вступила в силу новая редакция Закона «О суде» в Туркменистане

На восьмом заседании Меджлиса Туркменистана седьмого созыва был принят Закон Туркменистана «О суде» в новой редакции. Документ разработан в рамках реализации «Программы развития судебной системы Туркменистана на 2022-2028 годы».

Обновленный закон предусматривает модернизацию судебной системы и судопроизводства с учётом международной практики. Согласно тексту документа, закон определяет организационно-правовую основу деятельности судов, осуществляющих судебную власть в Туркменистане, порядок назначения на должности и освобождения от должностей судей, а также их полномочия.

Нововведения соответствуют Конституции Туркменистана и направлены на совершенствование судебной системы страны.

С полным текстом новой редакции Закона Туркменистана «О суде» можно ознакомиться в сегодняшнем выпуске газеты «Нейтральный Туркменистан».