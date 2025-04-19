Узбекистан экспортировал в Туркменистан более 320 тонн арахиса

В 1-м квартале Туркменистан вошел в пятерку стран-лидеров по импорту арахиса из Узбекистана.

По данным Национального статистического комитета Узбекистана, за 3 месяца Туркменистан закупил у соседней страны 321,2 тонну арахиса. В результате за первые три месяца текущего года 7,4% экспорта узбекского арахиса пришлось на Туркменистан. Таким образом Туркменистан занял пятое место в рейтинге импортеров арахиса из Узбекистана.

В пятерку стран наряду с Туркменистаном также вошли: Казахстан (1,8 тыс. тонн), Азербайджан (531,4 тонн), Пакистан (496,9 тонн) и Российская Федерация (374,2 тонн).

Источник отмечает, что в январе-марте общий объем экспорта узбекского арахиса составил 4,3 тыс. тонн на сумму 4,1 млн долларов США.