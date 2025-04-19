Туркменистан присоединился к Протоколу к Международной конвенции о грузовой марке

В Туркменистане издан Закон «О присоединении к Протоколу 1988 года к Международной конвенции о грузовой марке 1966 года».

Международная конвенция о грузовой марке была принята по инициативе Международной морской организации (ИМО) 5 апреля 1966 в Лондоне. В Конвенции предусмотрено определение надводного борта судов путем деления на отсеки и расчета аварийной остойчивости. Применяется ко всем судам, совершающим международные рейсы, за исключением военных кораблей, судов валовой вместимостью менее 150 per. тонн, рыболовных судов и прогулочных яхт, не занимающихся коммерческими перевозками.

В 1988 году специальным Протоколом в Конвенцию были внесены изменения, позднее, в 2003 году дополненные Комитетом по безопасности на море ИМО.

Закон Туркменистана «О присоединении к Протоколу 1988 года к Международной конвенции о грузовой марке 1966 года» опубликован в сегодняшней газете «Нейтральный Туркменистан».