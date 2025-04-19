Туркменистан и Хорватия: в фокусе обоюдные торговые выставки и партнерство в сфере туризма

Во второй половине этого года в Ашхабаде планируется проведение четвёртого заседания Межправительственной туркмено-хорватской совместной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Подготовку к нему обсудили в ходе встречи в Загребе посол Туркменистана Аннамаммет Аннаев и государственный секретарь Министерства экономики Республики Хорватия, сопредседатель хорватской части Межправительственной туркмено-хорватской совместной комиссии по экономическому сотрудничеству Горан Ромек. Об этом сообщается на сайте туркменского посольства.

Говоря о расширении контактов между деловыми кругами двух стран, А.Аннаев предложил продолжить практику проведения деловых форумов, а также организовать торгово-экономические выставки хорватских компаний в Ашхабаде и туркменской продукции в Загребе.

Также стороны обсудили сотрудничество в сфере туризма. С учётом того, что Хорватия известна во всём мире своими курортами и уникальными природными достопримечательностями, туркменская сторона предложила изучить её опыт и наладить тесные контакты с соответствующими структурами, а также установить прямые контакты между туроператорами двух стран.

Напомним, чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Румынии с резиденцией в городе Бухарест А. Аннаев является также послом Туркменистана в Республике Хорватия. На днях он посетил Загреб с рабочим визитом, в ходе которого провел ряд деловых встреч по расширению сотрудничества Туркменистана и Хорватии.