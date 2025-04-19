Туркменистан вводит электронные визы для иностранцев

В Туркменистане приняты дополнения и изменения в закон «О миграции». Соответствующий указ был подписан Президентом Сердаром Бердымухамедовым и вступил в силу 18 апреля 2025 года – с момента официального опубликования, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Согласно новым поправкам, электронная виза (e-Visa) определяется как документ, оформляемый в электронном виде в информационной системе Государственной миграционной службы Туркменистана. Данный документ будет разрешать иностранцам въезд в страну, пребывание на её территории, выезд, а также транзитный проезд через Туркменистан.

Важным нововведением стала отмена необходимости оформления и выдачи приглашений для прибытия в страну при получении электронной визы. Вместо этого, система будет автоматически направлять уведомления в дипломатические представительства, консульские учреждения и органы миграционной службы Туркменистана.

Категории и виды электронных виз, порядок их оформления, выдачи и продления срока действия будут устанавливаться непосредственно Президентом Туркменистана. Формы электронных обращений, перечень необходимых документов и образцы электронных виз утверждаются Государственной миграционной службой страны.

Данное нововведение призвано упростить визовые процедуры и сделать Туркменистан более доступным для иностранных туристов и бизнесменов.