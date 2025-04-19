Маршруты двух автобусов Ашхабада изменятся с 21 апреля

В Ашхабаде с 21 апреля 2025 года будут внесены изменения в схемы движения двух городских автобусных маршрутов. Пассажирское автотранспортное предприятие агентства «Туркменавтоулаглары» сообщает, что маршруты №18 «Парахат 7 — Аэропорт» и №77 «Теке базар — Автокомбинат» будут частично изменены.

Согласно новой схеме, автобусы будут следовать по улице Ходжа Ахмет Ясави, затем поворачивать на юг по улице Амударья с заездом к «Творческому центру Джахан». После этого маршрут продолжится в направлении улицы Алма-Ата, далее на север по улице Вели-Ахмедова и вернется на прежний маршрут по улице Ходжа Ахмет Ясави.