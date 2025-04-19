В финале Лиги вызова «Аркадаг» встретится с камбоджийским клубом «Свай Риенг»

Соперником туркменского «Аркадага» в финале Лиги вызова АФК будет камбоджийский клуб «Свай Риенг» из одноименного города на юго-востоке страны, передает корреспондент Turkmenportal.

В четверг вечером во втором полуфинальном матче турнира камбоджийская команда сыграла вничью с индонезийским «Мадура Юнайтед» (3:3), но вышла в финал благодаря домашней победе со счетом 3:0.

Напомним, «Аркадаг» в среду разгромил в ответном матче 1/2 финала Лиги вызова на своем поле кувейтский «Аль-Араби» – 3:0.

Финал турнира пройдет 10 мая на стадионе «Свай Риенг», игра начнется в 17:00 по ашхабадскому времени.