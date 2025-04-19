В Туркменистане утверждено описание планки юбилейной медали к 300-летию Махтумкули Фраги

В Туркменистане вступил в силу Закон «О внесении дополнения в Закон Туркменистана «Об учреждении юбилейной медали Туркменистана «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna».

Согласно принятым дополнениям утверждено описание планки медали:

«Планка юбилейной медали Туркменистана «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna» изготовлена из смеси меди и никеля и покрыта эмалью зелёного цвета. В её центре расположен позолоченный силуэт стоящего с книгой в руке Махтумкули Фраги в национальном наряде. Внешние края планки окантованы позолотой. Ширина планки юбилейной медали 24 мм и высота 10 мм».

Закон «О внесении дополнения в Закон Туркменистана «Об учреждении юбилейной медали Туркменистана «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna» опубликован в сегодняшней газете «Нейтральный Туркменистан».

Напомним, что медаль «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna» была учреждена в Туркменистане в феврале прошлого года. Награда присуждается за достижения в области культуры и искусства, научные исследования творчества Махтумкули Фраги, популяризацию его произведений и духовных ценностей туркменского народа.