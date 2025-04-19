В Туркменистане расширены полномочия госорганов в сфере автотранспорта

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «Об автомобильном транспорте»», который вступил в силу 12 апреля 2025 года (опубликована в газете «Нейтральный Туркменистан» от 18 апреля 2025 г.). Обновленный законодательный акт существенно расширяет полномочия Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана и четко разграничивает компетенции регулирующих органов в транспортной сфере.

Ключевым нововведением стало разделение функций между Кабинетом Министров, Агентством транспорта и коммуникаций и Агентством «Türkmenawtoulaglary». Согласно новой редакции закона, Агентство транспорта и коммуникаций получило полномочия по выдаче лицензий на отдельные виды деятельности в сфере автомобильного транспорта, контролю над перевозками грузов и пассажиров, а также над выдачей разрешений на открытие междугородных и международных маршрутов.

В измененном законе также уточнены функции Агентства «Türkmenawtoulaglary», которое теперь будет заниматься реализацией единой государственной политики в транспортной сфере, выдавать разрешения на открытие междугородных и международных маршрутов, устанавливать тарифы на отдельные виды автоперевозок. Кроме того, в документе прописан порядок оказания услуг технического ремонта и переоборудования автотранспортных средств, а также реализации автотранспортных средств государственных предприятий, организаций и учреждений.

Нормативный акт также содержит терминологические изменения в государственном языке, в частности, слова «ýük ugradyjy» (грузоотправитель) заменены на «ýük iberiji», а термин «rugsatnamalary» (разрешения) изменен на «rugsatlary».

Более подробно с текстом закона и всеми внесёнными изменениями можно ознакомиться по этой ссылке.