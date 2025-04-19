В Туркменистане ведутся работы по внедрению платформы X-Road

В рамках проекта «Содействие внедрению пилотной системы межведомственного электронно-информационного обмена в Туркменистане», осуществляемого ПРООН и Агентством «Türkmenaragatnaşyk», ведутся работы по внедрению платформы X-Road, которая поможет ускорить и улучшить надёжность обмена данными между государственными учреждениями.

X-Road — централизованно управляемый уровень распределённого обмена данными между информационными системами, который обеспечивает стандартизированный и безопасный способ производства и потребления услуг.

Платформа X-Road обладает такими преимуществами, как:

Конфиденциальность. Обеспечивает, что доступ к данным имеют только авторизованные пользователи;

Обеспечивает, что доступ к данным имеют только авторизованные пользователи; Целостность. Гарантирует, что данные остаются неизменными и точными на протяжении всего пути;

Гарантирует, что данные остаются неизменными и точными на протяжении всего пути; Совместимость. Позволяет без проблем обмениваться данными между разными системами и организациями, независимо от их базовой технологии.

Ранее мы сообщали, что в Туркменистане внедрят систему межведомственного электронно-информационного обмена.