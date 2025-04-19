В ЕС внедрят электронные водительские права

Европейский союз принял обновленные правила выдачи водительских прав. Ключевым нововведением станет внедрение цифровых прав, которые граждане смогут хранить на своих мобильных устройствах. Планируется, что электронные водительские удостоверения будут доступны для всех жителей ЕС к 2030 году, сообщает euro-pulse.ru.

Цифровые права получат официальное признание во всех государствах-членах Европейского союза, при этом гражданам сохранят возможность оформления традиционных пластиковых удостоверений. Срок действия обоих форматов составит 15 лет.

Новое законодательство также вводит обязательный двухлетний испытательный период для начинающих водителей, в течение которого будут применяться повышенные штрафные санкции за нарушения правил дорожного движения. Дополнительно страны ЕС обязуются проводить систематические проверки состояния здоровья водителей.

Эти меры являются частью масштабной программы European Vision Zero, нацеленной на полное устранение смертности на дорогах Европы к 2050 году.