Туркменские студентки заняли призовые места в олимпиаде по теоретической механике в Гомеле

Студентки Государственного энергетического института Туркменистана успешно выступили в XIX Международной студенческой олимпиаде по теоретической механике, организованной Белорусским государственным университетом транспорта в городе Гомеле с 8 по 14 апреля. Об этом сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

В командном зачете туркменская команда заняла 3 место. Призовые места в индивидуальном зачете олимпиады заняли:

Язжумаева Айна, студентка 4 курса специальности «Технология и станки металлообработки», 3 место,

Атаева Дурсунжемал, студентка 1 курса специальности «Технология производства электрической и тепловой энергии», 3 место.

Всего в олимпиаде участвовало более 110 студентов, представивших 23 высших учебных заведения.