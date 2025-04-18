Туркменистан укрепляет сотрудничество с Международным центром транспортной дипломатии

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с Исполнительным секретарём Международного центра транспортной дипломатии Игорем Руновым, в ходе которой стороны обсудили перспективы развития международного транспортного сотрудничества, сообщает туркменский МИД.

Участники переговоров подчеркнули, что совершенствование правовой и логистической базы международных перевозок является приоритетным направлением двусторонних отношений. Было отмечено, что Туркменистан последовательно привержен тесному и широкому международному сотрудничеству в транспортной сфере.

По итогам встречи стороны выразили готовность к реализации новых практических идей, направленных на расширение сотрудничества в транспортной области.