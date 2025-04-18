Туркменистан и США обсудили перспективы сотрудничества в сфере миграции

16 апреля в Государственной миграционной службе Туркменистана прошла рабочая встреча с представителем американской дипломатической миссии. Во встрече принял участие второй секретарь Посольства США в Туркменистане господин Брайан Говард Гранджин, сообщается на сайте миграционной службы.

В ходе переговоров стороны подчеркнули традиционно высокий уровень межгосударственных отношений между Туркменистаном и Соединенными Штатами Америки, которые успешно развиваются благодаря конструктивным усилиям руководства обеих стран.

Участники встречи обсудили текущее состояние двусторонних миграционных отношений и отметили наличие значительного потенциала для развития взаимовыгодного партнерства в данной сфере.

По итогам встречи стороны выразили обоюдную уверенность в перспективах дальнейшей активизации сотрудничества в области миграции, что будет способствовать укреплению дружественных связей между народами Туркменистана и США.