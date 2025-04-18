Туркменистан и Саудовская Аравия обсудили перспективы расширения сотрудничества

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел встречу с вновь назначенным чрезвычайным и полномочным послом Саудовской Аравии Амером бин Али Аль-Шехри, в ходе которой дипломат вручил главе государства верительные грамоты, сообщает TDH.

В рамках переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений. Было отмечено, что торговый оборот между странами ежегодно растет, и существуют все необходимые условия для дальнейшей активизации взаимодействия.

Среди перспективных направлений сотрудничества Туркменистана и Саудовской Аравии были выделены топливно-энергетический комплекс, торговля, инвестиции, транспортно-коммуникационный сектор, химическая промышленность, а также текстильная и сельскохозяйственная отрасли. Кроме того, участники встречи подчеркнули значительный потенциал для совместной работы в сферах культуры, науки и искусства.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан придает особое значение укреплению традиционных уз дружбы и братства с Саудовской Аравией, назвав двусторонний диалог образцом сотрудничества, основанного на доверии, взаимном уважении и равноправии.

Было также отмечено успешное взаимодействие двух государств в рамках международных организаций, включая ООН и Организацию исламского сотрудничества. Глава Туркменистана выразил благодарность саудовской стороне за поддержку инициатив и предложений страны на мировой арене.

В завершение встречи Президент Туркменистана подтвердил приверженность страны традиционно взаимовыгодному диалогу с Королевством Саудовская Аравия и подчеркнул важность изучения богатого историко-культурного наследия обоих народов.