Туркменистан и Кыргызстан обсудили вопросы международного сотрудничества

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова провела встречу с послом Кыргызстана в Ашхабаде Азизбеком Мадмаровым, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки, сообщает туркменский МИД.

В рамках переговоров дипломаты подтвердили готовность обеих стран продолжать практику взаимной поддержки инициатив в международных организациях. Особое внимание было уделено вопросам партнёрства в области безопасности, устойчивого развития и охраны окружающей среды.