Студентов Туркменистана приглашают на правовой онлайн-конкурс

Туркменский государственный институт экономики и управления организует онлайн-конкурс «Основы законодательства Туркменистана» среди студентов высших учебных заведений страны. Мероприятие, которое состоится 12 мая 2025 года, направлено на укрепление знаний национального законодательства и выявление талантливой молодежи.

Студенты, желающие принять участие в конкурсе, должны предоставить необходимую информацию о себе и ответственных преподавателях до 5 мая 2025 года. Данные следует отправить в формате документа (.doc) на электронную почту 65811116tm@gmail.com.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить на официальном сайте по ссылке. Для связи с организаторами также доступен телефон +99365811116.

Инициатива является частью программы по популяризации правовых знаний среди молодежи и повышению юридической грамотности студентов различных специальностей.