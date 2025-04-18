ГТСБТ: Афганские предприниматели заключили сделки на 1,6 млн долларов

16 апреля на внешнем рынке Туркменистана были заключены важные торговые сделки. Предприниматели из Афганистана подписали контракт с Государственным концерном «Туркменнебит» на закупку авиационного керосина марки «ТС-1», сообщает сайт ГТСБТ.

Кроме того, афганские бизнесмены заключили сделки с местными туркменскими производителями на поставку газобетонных блоков.

По итогам торговой сессии было оформлено 3 сделки на общую сумму 1 674 374,50 долларов США.