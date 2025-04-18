В МИД Туркменистана прошла встреча с новым послом Саудовской Аравии
Сегодня новый посол Королевства Саудовская Аравия в Туркменистане Амер бин Али Аль-Шехри вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Туркменистана Рашиду Мередову. Об этом сообщает МИД Туркменистана.
Поздравив дипломата с назначением, Р.Мередов выразил готовность туркменской стороны оказывать содействие и поддержку в осуществлении его дипломатической миссии.
Собеседники подчеркнули высокий уровень установившихся дружественных межгосударственных отношений по широкому спектру направлений.
В ходе встречи также особо отмечена результативность контактов двух стран в рамках региональных и международных организаций.
В завершение встречи Амер бин Али Аль-Шехри заверил, что приложит все усилия для развития двустороннего сотрудничества, отмечает источник.