В МИД Туркменистана прошла встреча с новым послом Саудовской Аравии

Сегодня новый посол Королевства Саудовская Аравия в Туркменистане Амер бин Али Аль-Шехри вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Туркменистана Рашиду Мередову. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Поздравив дипломата с назначением, Р.Мередов выразил готовность туркменской стороны оказывать содействие и поддержку в осуществлении его дипломатической миссии.

Собеседники подчеркнули высокий уровень установившихся дружественных межгосударственных отношений по широкому спектру направлений.

В ходе встречи также особо отмечена результативность контактов двух стран в рамках региональных и международных организаций.

В завершение встречи Амер бин Али Аль-Шехри заверил, что приложит все усилия для развития двустороннего сотрудничества, отмечает источник.