В дипмиссии Туркменистана в Исламабаде прошла встреча с новым послом Филиппин

Новый посол Республики Филиппины в Пакистане г-н Эммануэль Фернандес 14 апреля посетил Посольство Туркменистана в Исламабаде, где прошла его встреча с послом Атаджаном Мовламовым.

Как сообщается на сайте туркменского дипведомства, стороны обсудили развитие ситуации в регионе и выразили общую заинтересованность в стабилизации обстановки и укреплении мира в Афганистане.

Посол Туркменистана А.Мовламов отметил приверженность страны к реализации инфраструктурных и энергетических проектов, связанных с Афганистаном, и оказанию гуманитарной помощи афганскому народу.

Филиппинский дипломат высоко оценил внешнюю политику Туркменистана, основанную на принципах добрососедства и взаимовыгодного партнерства.

Стороны выразили заинтересованность своих правительств в дальнейшем укреплении двустороннего, регионального и многостороннего сотрудничества, отмечает источник.