Ахмет Демирок: Турция придаёт большое значение углублению сотрудничества с Туркменистаном

Анкара придаёт большое значение развитию отношений с Ашхабадом по всем направлениям, заявил посол Турции в Туркменистане Ахмет Демирок в ходе мероприятия, посвященного Неделе туризма Турции.

«Наша страна придаёт большое значение углублению сотрудничества с братским Туркменистаном во всех сферах. Культурное и гуманитарное сотрудничество между двумя странами также динамично развивается», – отметил дипломат.

Посол напомнил, что в рамках официального визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Турцию 26 октября 2023 года было подписано 13 соглашений, включая документ о сотрудничестве в сфере культуры, который вступил в силу 22 января 2025 года.

По словам Демирока, в 2025 году в Турции планируется проведение Дней культуры Туркменистана, переговоры о конкретных датах и городах проведения мероприятий продолжаются. Также предполагается участие в совместных театральных и танцевальных фестивалях.

Дипломат подчеркнул растущий интерес туркменских граждан к турецкой культуре, музыке, сериалам и фильмам. В этой связи он выразил надежду на открытие в Ашхабаде Культурного центра Юнуса Эмре – института культуры Турции, что позволит расширить культурную программу для туркменистанцев.