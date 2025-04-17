Туркменистан расширяет сотрудничество с Казахстаном в рамках ЮНЕСКО

Делегация Туркменистана, состоящая из руководителей кафедр и клубов ЮНЕСКО, действующих при высших учебных заведениях страны, а также референта Секретариата Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО, 14-15 апреля 2025 года посетила Алматы с рабочим визитом. Цель поездки — изучение многолетнего опыта кафедр ЮНЕСКО Республики Казахстан и Национальной Федерации Клубов Казахстана.

В первый день визита, 14 апреля, туркменская делегация посетила клубы ЮНЕСКО «Талейран» при Школе искусства и дизайна имени А. Кастеева и Факультете международных отношений Казахского национального университета имени аль-Фараби. Во время встреч представителей клубов ЮНЕСКО двух дружественных стран обсуждались предложения по двустороннему сотрудничеству.

15 апреля состоялась встреча руководителей казахстанских кафедр ЮНЕСКО с туркменскими коллегами. В ходе мероприятия представители обеих стран ознакомились с основными направлениями деятельности кафедр ЮНЕСКО и обменялись опытом для дальнейшего совершенствования работы.

Позднее туркменская делегация посетила Секретариат Национальной Федерации Клубов Республики Казахстан, созданной в Алматы в 2009 году. Представители Федерации поделились своим богатым опытом и предложили туркменским коллегам активно участвовать в проектах, проводимых в рамках Федерации. Туркменская делегация, в свою очередь, презентовала деятельность клубов ЮНЕСКО Туркменистана, вызвав значительный интерес у казахстанских коллег.