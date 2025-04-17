Туркменистан и Хорватия готовы наращивать сотрудничество по ряду перспективных направлений

Находясь с рабочим визитом в Загребе, посол Туркменистана в Хорватии с резиденцией в Бухаресте (Румыния) А.Аннаев провел ряд деловых встреч, нацеленных на расширение сотрудничества между Туркменистаном и Хорватией. Об этом сообщается на сайте туркменского посольства в Румынии.

Так, сегодня он участвовал в переговорах с министром иностранных дел и по делам Европы Хорватии Гордоном Грличем-Радманом. Особое внимание было уделено развитию торгово-экономического сотрудничества. Было подчеркнуто, что регулярные встречи, бизнес-форумы и выставки способствуют установлению прямых контактов между деловыми кругами двух стран.

Была отмечена важность активизации работы Межправительственной туркмено-хорватской комиссии по экономическому сотрудничеству. В этом контексте стороны обменялись мнениями о расширении сотрудничества в таких отраслях, как машиностроение, судостроение, фармацевтика, химическая промышленность, пищевая промышленность, деревообработка, строительство, в том числе морских портов, туристическая инфраструктура, перерабатывающая промышленность, высокие технологии, наука, образование и ряде других областей. Стороны отметили также необходимость активизации сотрудничества между министерствами образования и высшими учебными заведениями двух стран.

Также сегодня А.Аннаев встретился с сопредседателем хорватской стороны межпарламентской туркмено-хорватской группы дружбы Гораном Каниски. В ходе беседы было предложено организовать первое заседание группы в ближайшем будущем. Стороны договорились, что первое заседание должно пройти в Ашхабаде.

Говоря об активной работе Туркменистана на международной арене, стороны отметили потенциал позитивного нейтралитета страны в реализации задач, содержащихся в Целях устойчивого развития.

Во второй половине дня туркменский дипломат встретился с директором Управления международного культурного сотрудничества и европейских дел Министерства культуры и СМИ Хорватии госпожой Аней Елавич, с которой обсудил актуальные вопросы сотрудничества.

Напомним, что вчера чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Республике Хорватия А.Аннаев встретился с советником президента Хорватии Невеном Пеликаричем.